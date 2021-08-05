«Манчестер Сити» объявил о подписании футболиста сборной Англии Грилиша

Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш перешёл из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити».

Об этом сообщает пресс-служба «горожан». 25-летний англичанин подписал контракт на шесть лет, до 2027 года. Он будет играть в команде под 10-м номером.

По информации ряда источников, сумма трансфера составила £100 млн, что сделало Грилиша самым дорогим футболистом в истории английского футбола.

В прошлом сезоне игрок провёл 27 матчей на клубном уровне, забив семь мячей и отдав 12 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» согласовал покупку Грилиша за £100 млн.