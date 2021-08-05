Журналист Романо: «Манчестер Сити» согласовал покупку Грилиша за £100 млн

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Полузащитник сборной Англии по футболу Джек Грилиш близок к переходу из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, стороны уже согласовали трансфер и подписали необходимые документы. Отмечается, что «Сити» приобретёт игрока за £100 млн.

25-летний хавбек пройдёт медосмотр в «Манчестере» 5 августа, а затем подпишет контракт до 2026 года.

Грилиш является воспитанником «Астон Виллы» и выступает за основной состав команды с 2012 года. Всего на его счету 213 матчей, 32 гола и 43 результативных передач за коллектив из Бирмингема.

Ранее сообщалось, что Гарри Кейн вскоре уведомит руководство «Тоттенхэма» о желании перейти в «Манчестер Сити».

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