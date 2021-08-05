Главный тренер «Партизана» высказался о назначенном пенальти в ворота его команды в матче с «Сочи»

Главный тренер «Партизана» Александар Станоевич выразил сомнение в легитимности назначенного пенальти в ворота его команды в матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА с «Сочи».

«Было тяжело играть из-за высокой влажности. Было жарко, поэтому не очень комфортно. У «Сочи» очень хорошая команда, матч получился тяжёлым для нас. Были споры по поводу пенальти в наши ворота, не уверен, что он был назначен верно. Рад, что ребята не бросили играть после пропущенного гола, а продолжили атаковать и сумели сравнять счет. Мы показали характер, бились на поле до последней минуты. Доволен тем, как сыграла моя команда», — заявил Станоевич после матча.

Ответный матч между «Партизаном» и «Сочи» состоится 12 августа в Белграде.

Ранее Федотов выразил мнение, что «Сочи» потерял бдительность после забитого мяча в ворота «Партизана».