Федотов считает, что «Сочи» потерял бдительность после забитого мяча в ворота «Партизана»
- @pfcsochi
«Ожидали хорошо организованного оппонента, они поставили на контригру. В основном усилили игру, заработали момент и забили мяч. Мы потеряли бдительность. На видео мы показывали, что Маркович — мастер таких передач, и он сделал её туда, куда надо. Но мы там были, просто секундное замешательство позволило сопернику забить. Мы не сыграли по мячу. Это сложно объяснить. Возможно, повлиял наш гол, который снизил концентрацию», — сказал Федотов после матча.
Ответный матч состоится 12 августа в Белграде.
Ранее сообщалось, что «Сочи» сыграл вничью с «Партизаном» в матче Лиги конференций.