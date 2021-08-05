Федотов считает, что «Сочи» потерял бдительность после забитого мяча в ворота «Партизана»

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Главный тренер ФК «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал домашнюю ничью с белградским «Партизаном» (1:1) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги конференций УЕФА.
Федотов считает, что «Сочи» потерял бдительность после забитого мяча в ворота «Партизана»
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«Ожидали хорошо организованного оппонента, они поставили на контригру. В основном усилили игру, заработали момент и забили мяч. Мы потеряли бдительность. На видео мы показывали, что Маркович — мастер таких передач, и он сделал её туда, куда надо. Но мы там были, просто секундное замешательство позволило сопернику забить. Мы не сыграли по мячу. Это сложно объяснить. Возможно, повлиял наш гол, который снизил концентрацию», — сказал Федотов после матча.

Ответный матч состоится 12 августа в Белграде.

Ранее сообщалось, что «Сочи» сыграл вничью с «Партизаном» в матче Лиги конференций.

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