СМИ: Марио Фернандес отказался приехать в сборную России на сентябрьские матчи команды

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес отказался от вызова в национальную сборную России на сентябрьские матчи отбора на чемпионат мира — 2022.

«Тренер позвонил Марио, чтобы узнать его мнение относительно карьеры в сборной. Фернандес сказал, что на данный момент не хочет продолжать выступление за национальную команду», — цитирует «Чемпионат» источник, близкий к ситуации.

В сентябре сборная России под руководством нового главного тренера Валерия Карпина проведёт три матча: против команд Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).

Ранее Фернандес провёл свой 300-й матч за ЦСКА.