СМИ: Марио Фернандес отказался приехать в сборную России на сентябрьские матчи команды
- РИА Новости
«Тренер позвонил Марио, чтобы узнать его мнение относительно карьеры в сборной. Фернандес сказал, что на данный момент не хочет продолжать выступление за национальную команду», — цитирует «Чемпионат» источник, близкий к ситуации.
В сентябре сборная России под руководством нового главного тренера Валерия Карпина проведёт три матча: против команд Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).
Ранее Фернандес провёл свой 300-й матч за ЦСКА.