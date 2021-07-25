Фернандес проводит свой 300-й матч за ЦСКА

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Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес проводит свой юбилейный матч за армейский клуб.
Фернандес проводит свой 300-й матч за ЦСКА
  • РИА Новости

Фернандес вышел в основном составе армейцев на матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой». Как сообщает пресс-служба ЦСКА, встреча стала для футболиста 300-й за московский клуб.

Фернандес перешёл в ЦСКА в 2012 году из «Гремио». В составе армейцев уроженец Бразилии трижды стал чемпионом России, завоевал Кубок и три Суперкубка страны. В 2016 году он получил российское гражданство, а со следующего года стал вызываться в национальную сборную. 

Ранее ЦСКА объявил, что матч РПЛ с «Уфой» смогут посетить до 1 тыс. болельщиков при наличии QR-кода.

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