Фернандес проводит свой 300-й матч за ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес проводит свой юбилейный матч за армейский клуб.

Фернандес вышел в основном составе армейцев на матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой». Как сообщает пресс-служба ЦСКА, встреча стала для футболиста 300-й за московский клуб.

Фернандес перешёл в ЦСКА в 2012 году из «Гремио». В составе армейцев уроженец Бразилии трижды стал чемпионом России, завоевал Кубок и три Суперкубка страны. В 2016 году он получил российское гражданство, а со следующего года стал вызываться в национальную сборную.

Ранее ЦСКА объявил, что матч РПЛ с «Уфой» смогут посетить до 1 тыс. болельщиков при наличии QR-кода.