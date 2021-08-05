Романцев рассказал, на что «Спартаку» можно надеяться в ответном матче с «Бенфикой»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев поделился своими ожиданиями от ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором московский клуб сыграет в Лиссабоне с «Бенфикой».

«Надеяться остаётся только на самих себя. И немного на то, что эта победа чуть успокоит португальцев, которые дома захотят сыграть в бесшабашный футбол, чем, надеюсь, «Спартак» сумеет воспользоваться. Нам со «Спортингом» это удалось. И перед вылетом пусть спартаковцы спросят у Титова, как забивать в Лиссабоне», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Ответный матч «Бенфика» — «Спартак» состоится 10 августа в Португалии. В первом поединке красно-белые на своём поле проиграли со счётом 0:2.

Ранее Каряка назвал незначительными шансы «Спартака» пройти «Бенфику».