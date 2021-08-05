Каряка назвал незначительными шансы «Спартака» пройти «Бенфику»

Короткая ссылка
Бывший футболист «Бенфики» и сборной России Андрей Каряка прокомментировал гостевую победу лиссабонского клуба над московским «Спартаком» (2:0) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА и оценил шансы красно-белых на выход в следующий этап.
Каряка назвал незначительными шансы «Спартака» пройти «Бенфику»
  • РИА Новости

«В принципе, «Спартак» провёл первый тайм неплохо. Они создали несколько моментов, хотя и у своих ворот они тоже были. Очень активно играли Бакаев и Айртон, их можно отметить. Показалось, что во втором тайме «Спартак» подсел, может быть, физически не хватило, хотя по концовке первой половины встречи было видно, что и футболистам «Бенфики» тяжело. До этого «Спартак» очень неплохо смотрелся, поэтому я думал, что матч сложится положительно для них. Шансы на проход дальше остаются, однако они незначительные, всё-таки «Бенфика» сделала себе гандикап в два мяча, его будет сложно отыграть. В первую очередь «Спартаку» для выхода нужно постараться не пропустить, а также использовать те шансы, которые будут», — приводит слова Каряки ТАСС.

Ответный матч «Бенфики» и «Спартака» состоится 10 августа в Лиссабоне. Начало — в 22:00 мск. 

Ранее Зарема Салихова назвала истерикой заявление спортивного директора «Спартака» об уходе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить