Каряка назвал незначительными шансы «Спартака» пройти «Бенфику»

Бывший футболист «Бенфики» и сборной России Андрей Каряка прокомментировал гостевую победу лиссабонского клуба над московским «Спартаком» (2:0) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА и оценил шансы красно-белых на выход в следующий этап.

«В принципе, «Спартак» провёл первый тайм неплохо. Они создали несколько моментов, хотя и у своих ворот они тоже были. Очень активно играли Бакаев и Айртон, их можно отметить. Показалось, что во втором тайме «Спартак» подсел, может быть, физически не хватило, хотя по концовке первой половины встречи было видно, что и футболистам «Бенфики» тяжело. До этого «Спартак» очень неплохо смотрелся, поэтому я думал, что матч сложится положительно для них. Шансы на проход дальше остаются, однако они незначительные, всё-таки «Бенфика» сделала себе гандикап в два мяча, его будет сложно отыграть. В первую очередь «Спартаку» для выхода нужно постараться не пропустить, а также использовать те шансы, которые будут», — приводит слова Каряки ТАСС.

Ответный матч «Бенфики» и «Спартака» состоится 10 августа в Лиссабоне. Начало — в 22:00 мск.

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