Валуев прокомментировал слова главы USADA о российских спортсменах
- РИА Новости
«В трудную минуту мы сильнее концентрируемся на победе. Мы действительно себя так и настраиваем. Чем нам делают хуже, тем сильнее мы становимся, трудности нас закаляют. И наши противники должны это осознавать», — заявил Валуев в беседе с «Общественной службой новостей».
По его словам, препятствия в спорте только укрепляют.
Валуев также пожелал Западу как можно дольше не понять российский источник внутренней силы.
Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под своим флагом, но при этом у них будет возможность наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны. На Играх в Токио россияне представляют сборную Олимпийского комитета России (ОКР).
Ранее сообщалось, что в МОК обсудят заявление главы USADA в адрес российских спортсменов.