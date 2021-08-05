Валуев прокомментировал слова главы USADA о российских спортсменах

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал слова генерального директора Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта по поводу участия российских спортсменов в Играх в Токио и борьбы с допингом.

«В трудную минуту мы сильнее концентрируемся на победе. Мы действительно себя так и настраиваем. Чем нам делают хуже, тем сильнее мы становимся, трудности нас закаляют. И наши противники должны это осознавать», — заявил Валуев в беседе с «Общественной службой новостей».

По его словам, препятствия в спорте только укрепляют.

Валуев также пожелал Западу как можно дольше не понять российский источник внутренней силы.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под своим флагом, но при этом у них будет возможность наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны. На Играх в Токио россияне представляют сборную Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее сообщалось, что в МОК обсудят заявление главы USADA в адрес российских спортсменов.