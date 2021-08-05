Десятиборец Шкуренёв: для меня Олимпиада — обычный старт

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Трехкратный призёр чемпионатов Европы российский легкоатлет Илья Шкуренёв считает, что значимость Олимпийских игр переоценена.
Десятиборец Шкуренёв: для меня Олимпиада — обычный старт
  • РИА Новости

«Нет такого, что надо показать себя именно на этом старте, важен каждый старт — чемпионат мира, Европы, Олимпиада и даже чемпионат области. Я не вижу разницы, я рад любой медали, будь то награда чемпионата Европы или области. Не то что я не хочу завоевать эти медали, просто я еду на соревнования показать свой результат, это ни от кого не зависящий фактор. Если я не смог, то виноват в этом только я», — цитирует Шкуренёва ТАСС.

30-летний спортсмен добавил, что считает Олимпийские игры обычным стартом.

«Можете закидать меня камнями, но в Олимпиаде нет ничего такого. Быть может, её так превозносят, потому что она редко проходит? Но здесь те же самые соперники. Не было такого, что кто-то не приехал, потому что испугался Олимпиады», — добавил Шкуренёв.

Ранее сообщалось, что Шкуренёв занял восьмое место в десятиборье в Токио.

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