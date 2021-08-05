Прыгунья с шестом Сидорова посвятила серебро ОИ самой себе

Россиянка Анжелика Сидорова поделилась впечатлениями от завоевания серебряной медали в соревнованиях по прыжкам с шестом на летних Олимпийских играх в Токио.

«Хватало волнения, давления. Тренер сказала, что очень меня любит и гордится, что я сделала всё, что могла. Посвящаю медаль самой себе. Чуть-чуть не получилось, но горжусь, что вообще получилось собраться и так начать», — приводит слова Сидоровой «Чемпионат».

Она отметила, что нынешний сезон для неё ещё не завершён.

«Пока не представляю, как дальше прыгать, но хочется. Ещё финал Бриллиантовой лиги надо отпрыгать, не хочется пропускать», — добавила спортсменка.

На играх в Токио Сидорова в своей лучшей попытке показала результат 4,85 м, после чего дважды не сумела взять высоту 4,90 м и один раз — 4,95 м.

Ранее сообщалось, что Исинбаева высказала мнение об эмоциональной реакции Сидоровой на завоевание серебра ОИ.