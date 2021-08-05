Тетюхин считает, что российские волейболисты показали характер в матче с бразильцами на ОИ

Генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу Сергей Тетюхин прокомментировал выход российской команды в финал летних Олимпийских игр в Токио.

«За каждый мяч сидишь и руки крестиком складываешь, пытаешься как-то помочь. Есть характер, об этом надо говорить. Результат мог быть и другим, но третья партия показала, что есть команда, эмоции. Доволен ли качеством игры? Всё отлично, тут главное — результат. Качество игры мы не ставим во главу угла, не для красоты сегодня играем и бьёмся», — приводит слова Тетюхина «Чемпионат».

Он отметил, что перед финалом необходимо будет снизить градус эмоций в команде.

«Два дня есть у нас. Надо выдохнуть от волейбола, книжку почитать. На другие соревнования не пустят — нельзя, будем смотреть по телевизору. Надо восстанавливаться и готовиться», — добавил олимпийский чемпион 2012 года.

Сборная России переиграла команду Бразилии в полуфинале олимпийского турнира со счётом 3:1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23).

Ранее сообщалось, что Губерниев поздравил российских волейболистов с выходом в финал Олимпиады.