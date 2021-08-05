Тренер: превосходство Ромашиной и Колесниченко над соперницами должно было составлять четыре-пять баллов

Татьяна Данченко, тренер российских синхронисток Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко, заявила, что довольна проделанной на Олимпиаде в Токио работой.

«Моя задача как тренера заключается в том, чтобы подвести спортсменок к соревнованиям на пике, с максимальной концентрацией и уверенными в себе. Это и есть самое тяжёлое в тренерской работе — сделать так, чтобы огромное количество всевозможных составляющих, начиная от самочувствия, в день выступления воедино свелось в наивысшей точке. Поэтому я очень довольна. Если сравнивать Ромашину и Колесниченко с соперницами, их превосходство по справедливости должно было составлять четыре-пять баллов, просто судьи не имеют права допускать такие отрывы», — сказала Данченко в интервью RT.

4 августа Колесниченко и Ромашина выиграли золотые медали в соревнованиях по синхронному плаванию среди дуэтов.

Ранее Данченко ответила на вопрос, какие мысли у неё возникли, когда её подопечным включили неправильную музыку в предварительных соревнованиях на Олимпиаде.