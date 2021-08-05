Девятикратный чемпион ОИ Льюис раскритиковал сборную США после провала в эстафете
- Reuters
- © Kirby Lee-USA TODAY Sports
«Сборная США сделала всё не так, как надо, в мужской эстафете. Они не так передавали палочку, неправильно работали ногами. В команде нет лидера. Полное разочарование. Неприемлемо, что сборная США выглядела хуже, чем дети с соревнований любителей», — написал Льюис в Twitter.
Американцы в квалификации заняли шестое место с результатом 38,10 секунды и не смогли пробиться в финал Игр в Токио.
Ранее сообщалось, что американец Райан Краузер стал двукратным олимпийским чемпионом в толкании ядра.