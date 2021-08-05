Девятикратный чемпион ОИ Льюис раскритиковал сборную США после провала в эстафете

Девятикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике американец Карл Льюис раскритиковал соотечественников Трейвона Бромелла, Фреда Керли, Ронни Бейкера и Крэйвона Гиллеспи после провала в квалификации эстафеты 4 × 100 м на Олимпийских играх в Токио.

«Сборная США сделала всё не так, как надо, в мужской эстафете. Они не так передавали палочку, неправильно работали ногами. В команде нет лидера. Полное разочарование. Неприемлемо, что сборная США выглядела хуже, чем дети с соревнований любителей», — написал Льюис в Twitter.

Американцы в квалификации заняли шестое место с результатом 38,10 секунды и не смогли пробиться в финал Игр в Токио.

Ранее сообщалось, что американец Райан Краузер стал двукратным олимпийским чемпионом в толкании ядра.