Американец Краузер стал двукратным олимпийским чемпионом в толкании ядра

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Американский легкоатлет Райан Краузер завоевал золото в толкании ядра на Олимпийских играх в Токио.

В своей лучшей попытке он показал результат 23,30 метра. Таким образом, 28-летний спортсмен установил новый олимпийский рекорд.

Второе место занял его соотечественник Джозеф Ковач (22,65), а на третьей строчке расположился новозеландец Томас Уолш (22,47).

Таким образом, Краузер стал двукратным чемпионом Олимпиад. До этого он выигрывал золотую награду на Играх в Рио-де-Жанейро.

Ранее ямаец Хэнсл Парчмент выиграл золото ОИ в беге на 110 м с барьерами.

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