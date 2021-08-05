Американец Краузер стал двукратным олимпийским чемпионом в толкании ядра
В своей лучшей попытке он показал результат 23,30 метра. Таким образом, 28-летний спортсмен установил новый олимпийский рекорд.
Второе место занял его соотечественник Джозеф Ковач (22,65), а на третьей строчке расположился новозеландец Томас Уолш (22,47).
Таким образом, Краузер стал двукратным чемпионом Олимпиад. До этого он выигрывал золотую награду на Играх в Рио-де-Жанейро.
Ранее ямаец Хэнсл Парчмент выиграл золото ОИ в беге на 110 м с барьерами.