Шубенков заявил, что его травма не требует хирургического вмешательства

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Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами россиянин Сергей Шубенков, снявшийся с Олимпийских игр в Токио из-за травмы, рассказал о грядущем восстановлении.
Шубенков заявил, что его травма не требует хирургического вмешательства
  • Reuters

«Хирургическое вмешательство мне не требуется, но нужно какое-то время на реабилитацию. Я думаю, что через два месяца я вновь буду готов работать, тренироваться, чтобы в следующем сезоне быть во всеоружии. Ещё несколько дней пробуду в Токио, дальше поеду в Москву. Необходимо ещё принять решение о своей реабилитации: где я буду лечиться, как восстанавливаться. Есть варианты, там решим. Планы на следующие Игры? Сейчас-то я горы готов свернуть, правда, сапоги тяжёлые ко дну тянут. Как только от них избавлюсь, так сразу», — цитирует слова Шубенкова «Матч ТВ».

Шубенков повредил ахиллово сухожилие во время разминки на олимпийском стадионе. В настоящий момент его левая нога помещена в специальный фиксирующий ортез.

Ранее врач олимпийской сборной России рассказал о тяжести травм Шубенкова и Клишиной.

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