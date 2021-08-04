Карпин провёл последнюю тренировку в «Ростове»

Валерий Карпин провёл заключительное занятие в качестве главного тренера ФК «Ростов».

Об этом сообщила клубная пресс-служба. Карпин покинет свою должность в связи с занятостью в сборной России. Его заменит 74-летний Юрий Сёмин.

«Мы от всей души благодарим Валерия Георгиевича за его вклад в развитие клуба, а также за успехи и незабываемые эмоции, которые он дарил нам три с половиной года. Он по-настоящему стал своим в нашем городе, стал ростовчанином. Тренер всегда отстаивал интересы болельщиков и клуба, не поступаясь принципами при любой ситуации. Валерий Георгиевич останется нашим другом и преданным болельщиком «Ростова». Мы желаем тренеру успехов, побед и удачи у руля национальной сборной России! Вы замечательный человек и специалист. Пускай у вас всё получится! Спасибо, тренер!» — гласит сообщение пресс-службы клуба в Telegram.

Ранее Сёмин прокомментировал своё назначение в «Ростов».