Сёмин прокомментировал своё назначение в «Ростов»

Новый главный тренер ФК «Ростов» Юрий Сёмин прокомментировал подписание двухлетнего контракта с клубом.

«Двухлетний контракт — это предложение клуба. Задачи? Их нужно ставить всегда — и себе, и игрокам. Одна из них — футболисты должны расти, становиться лучше. Команда у «Ростова» очень молодая. А для того чтобы развиваться, футболисты должны занимать как можно более высокие места — одно взаимосвязано с другим», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Сёмин был назначен главным тренером «Ростова» 4 августа. На этом посту он сменит Валерия Карпина, который сосредоточится на работе в сборной России.

Ранее Канчельскис выразил мнение, что Сёмин добьётся успеха с «Ростовом».