Сёмин прокомментировал своё назначение в «Ростов»

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Новый главный тренер ФК «Ростов» Юрий Сёмин прокомментировал подписание двухлетнего контракта с клубом.
Сёмин прокомментировал своё назначение в «Ростов»
  • Reuters

«Двухлетний контракт — это предложение клуба. Задачи? Их нужно ставить всегда — и себе, и игрокам. Одна из них — футболисты должны расти, становиться лучше. Команда у «Ростова» очень молодая. А для того чтобы развиваться, футболисты должны занимать как можно более высокие места — одно взаимосвязано с другим», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс»

Сёмин был назначен главным тренером «Ростова» 4 августа. На этом посту он сменит Валерия Карпина, который сосредоточится на работе в сборной России.

Ранее Канчельскис выразил мнение, что Сёмин добьётся успеха с «Ростовом».

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