Тимановская уволена из центра олимпийской подготовки Белоруссии

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская после инцидента на Олимпийских играх — 2020 в Токио была уволена из Республиканского центра олимпийской подготовки (РЦОП) и откомандирована в Министерство внутренних дел (МВД).

«Добрый день, Кристина Сергеевна. В соответствии с приказом Министерства спорта и туризма с 5 августа 2021 года вы откомандировываетесь в Министерство внутренних дел для дальнейшего прохождения службы. Вам нужно прибыть на службу 5 августа 2021 в 09:00. Дополнительно сообщаем, что отсутствие на рабочем месте свыше трёх часов считается прогулом и может повлечь за собой ваше увольнение», — цитирует сообщение, поступившее Тимановской, Фонд спортивной солидарности Беларуси (BSSF) в своём Telegram-канале.

Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио на дистанции 100 и 200 м. Уже по прибытии в Японию бегунья была включена в состав эстафеты 4 × 400 м. В соцсетях спортсменка возмутилась данным решением, поскольку не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.

Ранее Польша выдала гуманитарную визу мужу Тимановской.