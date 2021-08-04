Далалоян посвятил победу на ОИ своей жене

Олимпийский чемпион в командном многоборье на Олимпиаде в Токио Артур Далалоян признался, что свою победу на Играх посвятил супруге.

«Моя семья — самый большой мой поклонник, самые большие болельщики мои. И я никак не могу до них добраться! Как они меня поддерживали? Во-первых, тёплыми словами. Жене вообще нужно памятник поставить за то, какую работу она проделала, пока я был в гипсе, на костылях и абсолютно не мог ничего сделать. Она умудрялась как за нашими детьми ухаживать, так и за мной. За это я хочу сказать ей огромное спасибо! Это, наверное, наше совместное достижение, и мы все этого заслуживаем. Я уже заявил, что эту победу посвятил именно ей — за её веру, любовь, за всё, что она сделала ради этой победы», — цитирует Далалояна Sport24.

Далалоян вместе с Денисом Аблязиным, Давидом Белявским и Никитой Нагорным завоевали первое олимпийское золото для России в командном многоборье с 1996 года.

Ранее Далалоян высказался об отказе Байлз от участия в многоборье.