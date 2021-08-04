Источник: «Зениту» предложили купить футболиста «Эвертона» Родригеса

Колумбийский полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Об этом сообщает Caracol Radio. По информации источника агент колумбийца Жорже Мендеш предлагает услуги своего клиента «Зениту». Также предложения были отправлены ПСЖ, «Милану», «Роме», «Атлетико», «Севилье» и «Аяксу».

В прошлом сезоне Родригес провёл 23 матча в Английской премьер-лиге, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее «Зенит» объявил, что матч РПЛ с «Краснодаром» смогут посетить до 1000 болельщиков.