«Зенит» объявил, что матч РПЛ с «Краснодаром» смогут посетить до 1000 болельщиков

Санкт-Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о допуске болельщиков на домашний матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

Как сообщает пресс-служба «Зенита», по согласованию с Роспотребнадзором и администрацией Санкт-Петербурга на игру будет допущено до 1000 зрителей.

Отмечается, что возможность посетить матч будет случайным образом предоставлена ограниченному числу владельцев абонементов категории «Стандарт», «Фанатский Вираж» и VIP.

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится 7 августа. Начало в 17:00 мск.

Ранее «Динамо» объявило, что матч РПЛ с ЦСКА смогут посетить до 3000 болельщиков при наличии QR-кода.