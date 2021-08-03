«Зенит» объявил, что матч РПЛ с «Краснодаром» смогут посетить до 1000 болельщиков
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба «Зенита», по согласованию с Роспотребнадзором и администрацией Санкт-Петербурга на игру будет допущено до 1000 зрителей.
Отмечается, что возможность посетить матч будет случайным образом предоставлена ограниченному числу владельцев абонементов категории «Стандарт», «Фанатский Вираж» и VIP.
Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится 7 августа. Начало в 17:00 мск.
Ранее «Динамо» объявило, что матч РПЛ с ЦСКА смогут посетить до 3000 болельщиков при наличии QR-кода.