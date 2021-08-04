Источник назвал даты переноса шестого тура РПЛ

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Шестой тур Российской премьер-лиги (РПЛ) будет перенесён в интересах сборной страны.
Источник назвал даты переноса шестого тура РПЛ
  • РИА Новости

Об этом сообщает «РБ Спорт». Матчи клубов, которые не играют в еврокубках 24—26 августа (где возможно участие «Спартака» в Лиге чемпионов и «Сочи»/«Рубина» в Лиге конференций), будут смещены на этот период. По информации источника, 3 августа РПЛ получила письмо из РФС с просьбой о переносе тура, чтобы сборная России получила больше времени для подготовки к матчу квалификации ЧМ-2022 с Хорватией, который запланирован на 1 сентября.

Согласно нынешнему календарю, матчи шестого тура чемпионата России должны пройти 28—29 августа.

Ранее Гамула заявил, что с Сёминым «Ростов» будет бороться за еврокубки.

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