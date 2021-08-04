Саутин: в плане физической подготовки мы с китайцами и рядом не стоим

Пятикратный чемпион мира и обладатель восьми олимпийских медалей Дмитрий Саутин объяснил, в чём отечественные прыгуны в воду проигрывают своим китайским коллегам.

«Количеством работы — как на воде, так и в зале. Физическая подготовка, которой отличаются китайские спортсмены, говорит сама за себя. Мы в этом аспекте вообще рядом с ними не стоим. В плане физподготовки мир давно двинулся вперёд очень сильно: появились новые тренажёры, новые методики работы в зале. Думаю, что и в бассейне мы отстаём от сильнейших по количеству прыжков. Отсюда и результат», — сказал Саутин в интервью RT.

Ранее Саутин объяснил, почему Шлейхер провально выступил на ОИ.