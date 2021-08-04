Саутин объяснил, почему Шлейхер провально выступил на ОИ

Пятикратный чемпион мира и обладатель восьми олимпийских медалей Дмитрий Саутин прокомментировал выступление российских прыгунов в воду Никиты Шлейхера и Евгения Кузнецова, которые заняли восьмое место по синхронным прыжкам с трёхметрового трамплина.

«С удивлением смотрю за тем, что происходит в Токио. Прежде всего эти слова касаются выступления Никиты Шлейхера. С чем связаны его ошибки? Это от нервов, от недостатка концентрации, от того, что спортсмен психологически не настроен нужным образом. У Никиты ведь уже случалось подобное в этом сезоне — на Кубке мира. Значит, спортсмен не справляется с напряжением крупных стартов. Другого объяснения я найти не могу. Тем более что не слишком хорошо знаю этого спортсмена, не видел его на сборах, не готов рассуждать о системе его подготовки», — сказал Саутин RT.

В синхронных прыжках с трамплина Шлейхер получил нулевую оценку за свой заключительный прыжок, проскочив доску.

Ранее сообщалось, что Кузнецов вышел в финал ОИ по прыжкам в воду с трамплина.