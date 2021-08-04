Мамиашвили: российские борцы греко-римского стиля должны были брать на одно золото больше на ОИ

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили считает, что национальная команда по греко-римской борьбе могла бы завоевывать на одну золотую медаль больше на летних Олимпийских играх в Токио.
Мамиашвили: российские борцы греко-римского стиля должны были брать на одно золото больше на ОИ
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«Результат? Среднестатистический — мы недобрали медалей. Обязаны были брать ещё одну золотую награду», — приводит слова Мамиашвили РИА Новости.

Российские борцы-классики выиграли три награды в Токио. Олимпийским чемпионом стал Муса Евлоев (весовая категория — до 97 кг), бронзовыми призерами — Сергей Емелин (до 60 кг) и Сергей Семёнов (до 130 кг). На Играх-2016 команда завоевала два золота и одну бронзу. Национальная команда в Токио была представлена в пяти весовых категориях из шести.

Ранее Мамиашвили отреагировал на завоевания золотой медали Евлоевым в Токио.

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