Глава ФСБР Мамиашвили прокомментировал победу Евлоева на Олимпиаде
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«Муса за себя всё сказал своей уверенной борьбой, что тут ещё можно сказать. Впереди вольная борьба — вступают наши горцы, будем болеть за них», — цитирует Мамиашвили ТАСС.
Евлоев завоевал первое для России золото в борьбе на Играх в Токио. 28-летний спортсмен одолел в финале армянина Артура Алексаняна со счётом 5:1.
Ранее Алексанян после поражения от Евлоева в финале ОИ заявил, что для победы необходимо быть из России.