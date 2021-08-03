Глава ФСБР Мамиашвили прокомментировал победу Евлоева на Олимпиаде

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отреагировал на завоевания золотой медали Мусой Евлоевым на соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг на летних Олимпийских играх в Токио.

«Муса за себя всё сказал своей уверенной борьбой, что тут ещё можно сказать. Впереди вольная борьба — вступают наши горцы, будем болеть за них», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

Евлоев завоевал первое для России золото в борьбе на Играх в Токио. 28-летний спортсмен одолел в финале армянина Артура Алексаняна со счётом 5:1.

Ранее Алексанян после поражения от Евлоева в финале ОИ заявил, что для победы необходимо быть из России.