Колесниченко и Ромашина рассказали, что в финале ОИ у них снова возникла проблема с музыкой

Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко, победившие в соревнованиях дуэтов на летних Олимпийских играх в Токио, рассказали, что во время их выступления в произвольной программе снова произошла ошибка с музыкальным сопровождением.

«С музыкой то же самое было в начале, диджей опять покрутил наш диск заново», — приводит слова Колесниченко ТАСС.

Ромашина отметила, что требуемая композиция также была включена не с начала.

«Но мы уже вступили, потому что у нас не было других вариантов», — добавила Ромашина.

27-летняя Колесниченко и 31-летняя Ромашина завоевали золотые медали в соревнованиях дуэтов на Олимпийских играх в Токио с результатом 195,9079 балла.

Ранее сообщалось, что Ромашина назвала золото Игр в Токио самой тяжёлой медалью в карьере.