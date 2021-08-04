Колесниченко и Ромашина рассказали, что в финале ОИ у них снова возникла проблема с музыкой
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«С музыкой то же самое было в начале, диджей опять покрутил наш диск заново», — приводит слова Колесниченко ТАСС.
Ромашина отметила, что требуемая композиция также была включена не с начала.
«Но мы уже вступили, потому что у нас не было других вариантов», — добавила Ромашина.
27-летняя Колесниченко и 31-летняя Ромашина завоевали золотые медали в соревнованиях дуэтов на Олимпийских играх в Токио с результатом 195,9079 балла.
Ранее сообщалось, что Ромашина назвала золото Игр в Токио самой тяжёлой медалью в карьере.