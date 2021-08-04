Синхронистка Ромашина назвала золото Игр в Токио самой тяжёлой медалью в карьере

Россиянка Светлана Ромашина поделилась впечатлениями от победы в соревнованиях дуэтов на летних Олимпийских играх в Токио в паре со Светланой Колесниченко.

«Выстраданная медаль — как с физической, так и с моральной точки зрения. До последнего не верила, что Олимпиада состоится. Это самая тяжёлая медаль в моей карьере. Значит ли что-то звание самой титулованной синхронистки мира? Приятно, мне это будет льстить. Если я скажу, что не замечаю и не чувствую, это будет неправдой», — приводит слова Ромашиной «Чемпионат».

Она отметила, что, когда возобновляла карьеру, ей приходила на ум возможность стать самой титулованной спортсменкой в истории не только синхронного плавания, но и российского спорта.

«Мысли были, но когда случилась пандемия, я была настолько сбита с толку, что появилась лишь одна цель: поехать на Олимпиаду. Мысли, что надо всех опередить и обогнать по количеству, ушли далеко-далеко назад. Основной стимул — поехать и выиграть», — добавила спортсменка.

В послужном списке 31-летней Ромашиной теперь шесть олимпийских золотых наград: помимо Игр в Токио, она по два раза победила на ОИ-2016 и ОИ-2012, а также ещё один на ОИ-2008.

Ранее сообщалось, что Ромашина стала первой в истории шестикратной чемпионкой ОИ в синхронном плавании.