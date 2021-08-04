Ван Гал в третий раз возглавил сборную Нидерландов по футболу

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) объявил о назначении Луи ван Гала на пост главного тренера национальной сборной.

Как сообщает пресс-служба KNVB, соглашение с 69-летним специалистом рассчитано до окончания чемпионата мира 2022 года.

Отмечается, что в тренерский штаб ван Гала вошли Данни Блинд, Франс Хук и Хенк Фрейзер.

Ван Гал в прошлом дважды работал со сборной Нидерландов — с 2000 по 2001 год и с 2012 по 2014 год.

Предыдущим наставником сборной был Франк де Бур, возглавивший команду осенью 2020 года после ухода Рональда Кумана в «Барселону» и ушедший в отставку после Евро-2020. Под его руководством команда провела 15 матчей, одержав восемь побед, четырежды сыграв вничью и потерпев три поражения.

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