Десятиборец Шкуренёв стал 11-м в беге на 400 м на Олимпиаде

Россиянин Илья Шкуренёв занял 11-е место в беге на 400 м в соревнованиях десятиборцев на летних Олимпийских играх в Токио.

Reuters

Российский спортсмен преодолел дистанцию за 48,98 секунды. Следующим видом программы у десятиборцев станет забег на 110 м с препятствиями. Ранее сообщалось, что Шкуренёв стал 18-м в прыжках в высоту на Олимпиаде.