Десятиборец Шкуренёв стал 11-м в беге на 400 м на Олимпиаде

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Россиянин Илья Шкуренёв занял 11-е место в беге на 400 м в соревнованиях десятиборцев на летних Олимпийских играх в Токио.
Десятиборец Шкуренёв стал 11-м в беге на 400 м на Олимпиаде
  • Reuters

Российский спортсмен преодолел дистанцию за 48,98 секунды.

Следующим видом программы у десятиборцев станет забег на 110 м с препятствиями.

Ранее сообщалось, что Шкуренёв стал 18-м в прыжках в высоту на Олимпиаде.

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