Десятиборец Шкуренёв стал 11-м в беге на 400 м на Олимпиаде
Россиянин Илья Шкуренёв занял 11-е место в беге на 400 м в соревнованиях десятиборцев на летних Олимпийских играх в Токио.
- Reuters
Российский спортсмен преодолел дистанцию за 48,98 секунды.
Следующим видом программы у десятиборцев станет забег на 110 м с препятствиями.
Ранее сообщалось, что Шкуренёв стал 18-м в прыжках в высоту на Олимпиаде.
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