Глава Федерации карате России: Чернышёва сдала положительный тест на коронавирус перед ОИ
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«На Сахалине её очередной тест вдруг показал положительный результат. Поскольку мы знали о том, что прививка от COVID-19 не гарантирует 100%-ной защиты, но получившие вакцину выздоравливают намного быстрее других, мы усилили изоляцию спортсменки и продолжили тренировки. Тем более что всё это время Аня показывала великолепную форму и готовилась завоёвывать высшие олимпийские награды», — приводит слова Цоя ТАСС.
Он отметил, что Чернышёва прошла курс вакцинации он коронавирусной инфекции в апреле.
«12 июня, сразу после квалификационного турнира в Париже, где Аня завоевала лицензию на Олимпиаду, она заехала на спортивную базу Минспорта в Подмосковье и находилась там на изоляции до середины июля, после чего перелетела на Сахалин, где были запланированы трёхнедельные тренировочные мероприятия перед Токио», — добавил глава федерации.
На Играх в Токио Чернышёва должна была выступить в весовой категории до 55 кг, но из-за выявленного по прилёте в Японию коронавируса теперь 19-летняя спортсменка будет вынуждена пропустить Олимпиаду.
Ранее Матыцин высказал мнение, что каратистка Чернышёва претендовала на медаль Игр в Токио.