Матыцин: каратистка Чернышёва претендовала на медаль Игр в Токио

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Министр спорта России Олег Матыцин высказал мнение, что каратистка Анна Чернышёва, которая сдала положительный тест на коронавирус, могла бы принести сборной России медаль Олимпийских игр в Токио.
Матыцин: каратистка Чернышёва претендовала на медаль Игр в Токио
  • РИА Новости

«Анна — единственная представительница России в карате в Токио, она — действующая чемпионка Европы и на Играх-2020, конечно, претендовала на медаль. Мне сложно представить, насколько сильно она расстроена случившимся. Желаю Анне здоровья и крепости духа. Уверен, что впереди её ждёт много выступлений и побед на самых крупных международных турнирах», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

На Играх в Токио Чернышёва должна была выступить в весовой категории до 55 кг, но из-за выявленного по прилёте в Японию коронавируса теперь 19-летняя спортсменка будет вынуждена пропустить Олимпиаду.

Ранее сообщалось, что заболевшая коронавирусом каратистка Чернышёва рассказала о своём самочувствии.

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