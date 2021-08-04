Мельникова осталась довольна судейством в спортивной гимнастике на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка в спортивной гимнастике Ангелина Мельникова высказала мнение, что судейство в соревнованиях по спортивной гимнастике было справедливым.

«Мне судейство на этой Олимпиаде кажется справедливым. С решением поставить меня на третье место в вольных полностью согласна. Ванесса Феррари сделала всё намного чище, чего нельзя было сказать про меня. Я очень много потеряла на заключительной диагонали, что было даже визуально заметно», — приводит слова Мельниковой ТАСС.

На Играх в Токио 21-летняя Мельникова завоевала золото в командных соревнованиях и бронзу в личном многоборье. На её счёту также серебро Олимпиады-2016 в командных соревнованиях.

Ранее Мельникова заявила, что ситуация с карантином очень сильно выбила её из колеи перед ОИ.