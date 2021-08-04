Гимнастка Мельникова: ситуация с карантином очень сильно выбила меня из колеи перед ОИ

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Олимпийская чемпионка в спортивной гимнастике Ангелина Мельникова призналась, что ситуация с карантином повлияла на её подготовку и выступление на летних Играх в Токио.
Гимнастка Мельникова: ситуация с карантином очень сильно выбила меня из колеи перед ОИ
  • Reuters

«Вся эта ситуация с карантином очень сильно выбила меня из колеи. Это не даёт мне мотивации, вдохновения для тренировок. Последние полтора года я тренировалась через силу, заставляла себя, пыталась себя эмоционально поднять», — приводит слова Мельниковой ТАСС.

Она отметила, что планирует выступить на следующей Олимпиаде, которая станет для неё третьей по счёту.

«Я бы хотела, на самом деле, ещё очень долго выступать. Поэтому сейчас мне нужно морально восстановиться, так как последние полтора года были очень непростыми. Из-за ковида были закрыты базы, отчего нам было очень тяжело. Я бы не хотела, чтобы в моей жизни ещё такое повторилось», — добавила гимнастка.

На Играх в Токио 21-летняя Мельникова завоевала золото в командных соревнованиях и бронзу в личном многоборье. На её счёту также серебро Олимпиады-2016 в командных соревнованиях.

Ранее Никита Нагорный заявил, что на Играх в Токио исполнилась его главная мечта в спортивной гимнастике.

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