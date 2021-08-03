Нагорный заявил, что на Играх в Токио исполнилась его самая главная мечта в спортивной гимнастике

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Российский гимнаст Никита Нагорный подвел итоги своего выступления на летних Олимпийских играх в Токио.
Нагорный заявил, что на Играх в Токио исполнилась его самая главная мечта в спортивной гимнастике
  • Reuters

«Меня можно поздравить не только с бронзой на перекладине, но и с завершением Олимпийских игр. Эта медаль значит для меня, что я закончил Игры с восклицательным знаком. Я рад, потому что двухдневные мои страдания закончились. Я впервые выходил и наслаждался соревнованиями. Мне кажется, что у меня получилось», — приводит слова Нагорного «Матч ТВ».

Он отметил, что мечтал об олимпийском золоте, и на Играх в Токио ему удалось его завоевать.

«Я олимпийский чемпион в командном первенстве. Это самая большая награда. Когда ты мечтаешь о личной медали, все зависит только от тебя, а здесь от четверых, и это самая драгоценная награда в нашем виде спорта. На пресс-конференции гимнаст из Японии, который выиграл многоборье и личное золото, признался, что он мечтал о команде. Эту мечту каждый хочет урвать, в этот раз урвали мы. Исполнилась моя самая главная мечта в спортивной гимнастике», — добавил гимнаст.

На Играх в Токио 24-летний Нагорный стал олимпийским чемпионом в командном первенстве, а также двукратным бронзовым призером — в личном многоборье и упражнениях на перекладине.

Ранее Нагорный рассказал, что испытывал проблемы со здоровьем во время Олимпиады

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