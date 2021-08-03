Нагорный рассказал, что испытывал проблемы со здоровьем во время Олимпиады

Российский гимнаст Никита Нагорный после завоевания бронзы в упражнениях на перекладине на Олимпиаде рассказал, что испытывал в последнее время проблемы со здоровьем.

«Температура скакала, ломало тело, головокружения были, колики в животе. Пока что с врачами нашли оправдание этому — камень начал выходить из почек. Сегодня стало полегче физически, голова не болит, телу проще, но колики есть в животе», — цитирует Нагорного ТАСС.

Помимо третьего места в упражнениях на перекладине, на Играх в Токио Нагорный стал победителем в составе российской сборной в командном многоборье и выиграл бронзу в индивидуальном многоборье.

Ранее сообщалось, что Нагорный завоевал бронзу в упражнениях на перекладине на Олимпиаде.