Нагорный рассказал, что испытывал проблемы со здоровьем во время Олимпиады
- Reuters
«Температура скакала, ломало тело, головокружения были, колики в животе. Пока что с врачами нашли оправдание этому — камень начал выходить из почек. Сегодня стало полегче физически, голова не болит, телу проще, но колики есть в животе», — цитирует Нагорного ТАСС.
Помимо третьего места в упражнениях на перекладине, на Играх в Токио Нагорный стал победителем в составе российской сборной в командном многоборье и выиграл бронзу в индивидуальном многоборье.
Ранее сообщалось, что Нагорный завоевал бронзу в упражнениях на перекладине на Олимпиаде.