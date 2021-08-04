В ОКР заявили, что в сборной России не выявлено других случаев инфицирования коронавирусом после Чернышёвой

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Тесты на коронавирусную инфекцию российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио показали отрицательные результаты после того, как заболевание было выявлено у каратистки Анны Чернышёвой.
В ОКР заявили, что в сборной России не выявлено других случаев инфицирования коронавирусом после Чернышёвой
  • Reuters

«Оперативный штаб команды ОКР был проинформирован о том, что ПЦР-тест на коронавирус Анны Чернышёвой, сделанный по прилёте в аэропорту Токио, дал положительный результат. Спортсменка в соответствии с установленным протоколом будет в течение десяти дней находиться в специальном отеле под наблюдением врачей. Все остальные результаты ежедневных тестов наших спортсменов — отрицательные», — приводит ТАСС заявление пресс-службы ОКР.

19-летняя Чернышёва была единственной российской каратисткой на Играх в Токио.

Ранее сообщалось, что заболевшая коронавирусом каратистка Чернышёва рассказала о своём самочувствии.

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