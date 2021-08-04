МИД Польши не разглашает детали перелёта Тимановской в целях безопасности
«Госпожа Тимановская находится под опекой польской дипломатической службы. Как мы неоднократно заявляли, мы не разглашаем деталей перелёта», — написал Пшидач на своей странице в Twitter.
Во время летних Олимпийских игр в Токио Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м. Позднее легкоатлетка попросила помощи у МОК, заявив, что её пытаются вывезти из Токио без её согласия.
Ранее МИД Австрии подтвердил прилёт легкоатлетки Тимановской.