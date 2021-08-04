МИД Польши не разглашает детали перелёта Тимановской в целях безопасности

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Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что подробности перелёта белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской в Европу не разглашаются в целях безопасности.
МИД Польши не разглашает детали перелёта Тимановской в целях безопасности
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«Госпожа Тимановская находится под опекой польской дипломатической службы. Как мы неоднократно заявляли, мы не разглашаем деталей перелёта», — написал Пшидач на своей странице в Twitter.

Во время летних Олимпийских игр в Токио Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м. Позднее легкоатлетка попросила помощи у МОК, заявив, что её пытаются вывезти из Токио без её согласия.

Ранее МИД Австрии подтвердил прилёт легкоатлетки Тимановской.

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