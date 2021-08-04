МИД Австрии подтвердил прилёт легкоатлетки Тимановской
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«МИД Австрии может подтвердить, что белорусская легкоатлетка находится на пути в Вену. Как только появится новая информация, мы поделимся ей как можно скорее», — сообщили в МИД Австрии РИА Новости.
Во время летних Олимпийских игр в Токио Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м. Позднее легкоатлетка попросила помощи у МОК, заявив, что её пытаются вывезти из Токио без согласия.
Ранее сообщалось, что легкоатлетка Тимановская даст пресс-конференцию в Варшаве.