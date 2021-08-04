МИД Австрии подтвердил прилёт легкоатлетки Тимановской

В Министерстве иностранных дел Австрии подтвердили, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская прилетит в Вену.

«МИД Австрии может подтвердить, что белорусская легкоатлетка находится на пути в Вену. Как только появится новая информация, мы поделимся ей как можно скорее», — сообщили в МИД Австрии РИА Новости.

Во время летних Олимпийских игр в Токио Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м. Позднее легкоатлетка попросила помощи у МОК, заявив, что её пытаются вывезти из Токио без согласия.

Ранее сообщалось, что легкоатлетка Тимановская даст пресс-конференцию в Варшаве.