Легкоатлетка Тимановская даст пресс-конференцию в Варшаве

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В оппозиционном белорусском Фонде спортивной солидарности сообщили, что легкоатлетка Кристина Тимановская 5 августа даст пресс-конференцию в Варшаве.
Легкоатлетка Тимановская даст пресс-конференцию в Варшаве
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«4 августа Тимановская прилетит в Варшаву. На следующий день она даст большую пресс-конференцию», — цитирует представителя фонда РИА Новости.

Во время летних Олимпийских игр в Токио Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м. Позднее легкоатлетка попросила помощи у МОК, заявив, что её пытаются вывезти из Токио без согласия.

Ранее сообщалось, что МОК назначил дисциплинарную комиссию по делу легкоатлетки Тимановской.

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