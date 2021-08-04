Легкоатлетка Тимановская даст пресс-конференцию в Варшаве
«4 августа Тимановская прилетит в Варшаву. На следующий день она даст большую пресс-конференцию», — цитирует представителя фонда РИА Новости.
Во время летних Олимпийских игр в Токио Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м. Позднее легкоатлетка попросила помощи у МОК, заявив, что её пытаются вывезти из Токио без согласия.
Ранее сообщалось, что МОК назначил дисциплинарную комиссию по делу легкоатлетки Тимановской.