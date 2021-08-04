МОК назначил дисциплинарную комиссию по делу легкоатлетки Тимановской

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил об открытии работы дисциплинарной комиссии по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской.

«Вчера Международный олимпийский комитет решил начать формальное расследование. Мы изучаем письменный доклад от Национального олимпийского комитета Белоруссии, который получили 4 августа. Международный олимпийский комитет определил дисциплинарную комиссию, которая будет заниматься данным делом. Предметом расследования станут главный тренер белорусской сборной по лёгкой атлетике Юрий Моисевич и член белорусской делегации Артур Шумак», — сказал Адамс на пресс-конференции.

Во время летних Олимпийских игр в Токио Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м. Позднее легкоатлетка попросила помощи у МОК, заявив, что её пытаются вывезти из Токио без согласия.

Ранее сообщалось, что Тимановская вылетела в Вену вместо Варшавы.