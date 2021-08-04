СМИ: Тимановская вылетела в Вену вместо Варшавы

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая должна была 4 августа, вылететь в Варшаву, пересела на рейс до Вены.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аэропорту Токио.

О причинах смены рейса не сообщается.

Во время летних Олимпийских игр в Токио Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м. Позднее легкоатлетка попросила помощи у МОК, заявив, что её пытаются вывезти из Токио без согласия.

Ранее сообщалось, что легкоатлетка Тимановская покинула посольство Польши в Токио.