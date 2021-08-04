Легкоатлетка Тимановская покинула посольство Польши в Токио

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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская покинула посольство Польши в Токио.

Как сообщает ТАСС, Тимановская прибыла на микроавтобусе полиции в аэропорт Нарита, откуда в ближайшее время должна улететь в Варшаву.

Легкоатлетка направилась на регистрацию в VIP-терминал, куда из числа работников СМИ доступ имеют только аккредитованные при аэропорте японские журналисты.

Снимавшие прибытие белоруски репортеры пытались задать вопросы, однако она прошла мимо них молча.

Во время летних Олимпийских игр в Токио Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м. Позднее легкоатлетка попросила помощи у МОК, заявив, что её пытаются вывезти из Токио без согласия.

Ранее стало известно, когда легкоатлетка Тимановская прибудет в Варшаву.

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