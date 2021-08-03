Стало известно, когда легкоатлетка Тимановская прибудет в Варшаву

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Бывший генеральный секретарь национального олимпийского комитета (НОК) и член оппозиционного Народного антикризисного управления (НАУ) Белоруссии Анатолий Котов сообщил, когда белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская прибудет в Варшаву.
Стало известно, когда легкоатлетка Тимановская прибудет в Варшаву
  • © Instagram Кристины Тимановской

«Там один рейс. Будем завтра встречать, если ничего экстраординарного не произойдёт», — цитирует Котова РИА Новости

Напомним, Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м на Олимпийских играх в Токио. Позднее легкоатлетка попросила помощи у МОК, заявив, что её пытаются вывезти из Токио без согласия.

Ранее легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова заявила, что со стороны Тимановской не было попыток разрулить ситуацию внутри коллектива.

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