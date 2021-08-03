Мирончик-Иванова: со стороны Тимановской не было попыток разрулить ситуацию внутри коллектива

Белорусская легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова рассказала, что у её соотечественницы Кристины Тимановской не было желания уладить ситуацию, после которой она пожаловалась на попытку насильственной депортации из Токио в Минск.

«Со всеми можно было спокойно договориться. Для этого не требовалось выносить сор из избы. Подойди к Моисевичу (главный тренер сборной Белоруссии — RT), спроси: «Юрий Евгеньевич, почему так вышло?» Уверен, он бы понял её. Начальник команды, вопреки жалобам, тоже всегда находится на связи и доступен. Он живёт ниже нас этажом. Более того, она могла пообщаться с нами и попросить заменить её в эстафете. Уверен, выход был бы найден, но с её стороны не было даже попыток разрулить ситуацию внутри коллектива. Кристина не в первый раз сразу полезла в интернет», — сказала Мирончик-Иванова RT.

Ранее она рассказала, что другие спортсмены отказывались жить с Тимановской в одной комнате.