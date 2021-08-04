Байдарочница Черниговская не смогла напрямую квалифицироваться в полуфинал ОИ в Токио
Россиянка Светлана Черниговская заняла пятое место в квалификации в байдарках-одиночках на дистанции 500 метров у женщин на летних Олимпийских играх в Токио.
Черниговская преодолела дистанцию за 1:52.311.
Таким образом, россиянка не смогла напрямую квалифицироваться в полуфинал.
Её ожидает заезд в рамках 1/4 финала.
Ранее сообщалось, что канонистка Ромасенко квалифицировалась в полуфинал ОИ в Токио.
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