Байдарочница Черниговская не смогла напрямую квалифицироваться в полуфинал ОИ в Токио

Россиянка Светлана Черниговская заняла пятое место в квалификации в байдарках-одиночках на дистанции 500 метров у женщин на летних Олимпийских играх в Токио.

Черниговская преодолела дистанцию за 1:52.311. Таким образом, россиянка не смогла напрямую квалифицироваться в полуфинал. Её ожидает заезд в рамках 1/4 финала. Ранее сообщалось, что канонистка Ромасенко квалифицировалась в полуфинал ОИ в Токио.