Канонистка Ромасенко квалифицировалась в полуфинал ОИ в Токио
Россиянка Олеся Ромасенко занял второе место в квалификации в гребле на каноэ на дистанции 200 метров у женщин на летних Олимпийских играх в Токио.
Ромасенко преодолела дистанцию за 46.126.
Таким образом, россиянка квалифицировалась в полуфинал ОИ в Токио.
Ранее сообщалось, что канонистка Андреева не смогла напрямую квалифицироваться в полуфинал ОИ в Токио.
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