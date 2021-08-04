Канонистка Ромасенко квалифицировалась в полуфинал ОИ в Токио

Россиянка Олеся Ромасенко занял второе место в квалификации в гребле на каноэ на дистанции 200 метров у женщин на летних Олимпийских играх в Токио.

Ромасенко преодолела дистанцию за 46.126. Таким образом, россиянка квалифицировалась в полуфинал ОИ в Токио. Ранее сообщалось, что канонистка Андреева не смогла напрямую квалифицироваться в полуфинал ОИ в Токио.