Головин — о победе над «Спартой»: мы сделали только первый шаг к главной цели
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«Пока мы сделали только первый шаг к главной цели. Он очень важный, но предстоит ещё ответный матч. Конечно, после уверенной гостевой победы у нас есть все шансы на выход в следующий раунд. Сегодня до первого гола была в принципе равная игра, но потом мы выглядели лучше и заслуженно выиграли», — приводит слова Головина Sport24.
Он отметил, что «Спарта» — очень крепкий соперник.
«Можно не сомневаться, что они будут бороться до конца, поэтому нам важно не терять концентрацию», — добавил российский хавбек.
Ответная игра состоится 10 августа в Монако.
Ранее сообщалось, что голевая передача Головина помогла «Монако» победить «Спарту» в матче квалификации ЛЧ.