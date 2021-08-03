Головин — о победе над «Спартой»: мы сделали только первый шаг к главной цели

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над пражской «Спартой» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

«Пока мы сделали только первый шаг к главной цели. Он очень важный, но предстоит ещё ответный матч. Конечно, после уверенной гостевой победы у нас есть все шансы на выход в следующий раунд. Сегодня до первого гола была в принципе равная игра, но потом мы выглядели лучше и заслуженно выиграли», — приводит слова Головина Sport24.

Он отметил, что «Спарта» — очень крепкий соперник.

«Можно не сомневаться, что они будут бороться до конца, поэтому нам важно не терять концентрацию», — добавил российский хавбек.

Ответная игра состоится 10 августа в Монако.

Ранее сообщалось, что голевая передача Головина помогла «Монако» победить «Спарту» в матче квалификации ЛЧ.