Головин — о победе над «Спартой»: мы сделали только первый шаг к главной цели

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над пражской «Спартой» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА.
Головин — о победе над «Спартой»: мы сделали только первый шаг к главной цели
  • © asmonaco.com

«Пока мы сделали только первый шаг к главной цели. Он очень важный, но предстоит ещё ответный матч. Конечно, после уверенной гостевой победы у нас есть все шансы на выход в следующий раунд. Сегодня до первого гола была в принципе равная игра, но потом мы выглядели лучше и заслуженно выиграли», — приводит слова Головина Sport24.

Он отметил, что «Спарта» — очень крепкий соперник.

«Можно не сомневаться, что они будут бороться до конца, поэтому нам важно не терять концентрацию», — добавил российский хавбек.

Ответная игра состоится 10 августа в Монако.

Ранее сообщалось, что голевая передача Головина помогла «Монако» победить «Спарту» в матче квалификации ЛЧ.

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