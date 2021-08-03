Голевая передача Головина помогла «Монако» победить «Спарту» в матче квалификации ЛЧ
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Встреча, прошедшая на «Дженерали Арене» в Праге, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Победу «Монако» принесли голы Орельена Чуаэми, забившего на 37-й минуте с передачи Александра Головина, и Кевина Фолланда, отличившегося на 59-й минуте после паса Софьяна Диопа.
Ответная игра состоится 10 августа в Монако.
Ранее сообщалось, что Промес и Маслов не тренируются со «Спартаком» перед матчем ЛЧ с «Бенфикой».